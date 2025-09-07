[9.6 親善試合 日本 0-0 メキシコ オークランド]メキシコを圧倒しながらも決め切れないまま時間が過ぎ、相手に流れが渡りかかっていた前半27分、日本代表はDF板倉滉(アヤックス)の積極的なディフェンスで再び流れを引き戻した。メキシコのポゼッションに前線からのプレスを牽制され、日本はミドルブロックで対応する形となったが、DFヨハン・バスケスの縦パスを板倉が高い位置でインターセプト。そこから日本は再びボールを握