[9.7 ルヴァン杯準々決勝第2戦](ノエスタ)※19:00開始主審:上田益也副審:平間亮、岩崎創一<出場メンバー>[ヴィッセル神戸]先発GK 1 前川黛也DF 24 酒井高徳DF 3 マテウス・トゥーレルDF 16 カエターノDF 57 入江羚介MF 77 グスタボ・クリスマンMF 27 エリキMF 7 井手口陽介MF 11 武藤嘉紀FW 9 宮代大聖FW 10 大迫勇也控えGK 50 オビ・パウエル・オビンナDF 4 山川哲史MF 14 汰木康也MF 18 井出遥也MF 2 飯野七聖MF 30 山内翔