[9.7 ルヴァン杯準々決勝第2戦](三協F柏)※19:00開始主審:中村太副審:聳城巧、坊薗真琴<出場メンバー>[柏レイソル]先発GK 25 小島亨介DF 42 原田亘DF 4 古賀太陽DF 88 馬場晴也DF 26 杉岡大暉MF 6 山田雄士MF 39 中川敦瑛MF 8 小泉佳穂MF 14 小屋松知哉FW 11 渡井理己FW 18 垣田裕暉控えGK 29 永井堅梧DF 16 片山瑛一DF 2 三丸拡DF 22 野田裕喜DF 3 ジエゴMF 15 小見洋太MF 19 仲間隼斗MF 28 戸嶋祥郎FW 20 瀬川祐輔監督リカ