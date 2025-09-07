[9.7 ルヴァン杯準々決勝第2戦](Eピース)※18:30開始主審:福島孝一郎副審:坂本晋悟、安藤康平<出場メンバー>[サンフレッチェ広島]先発GK 26 チョン・ミンギDF 33 塩谷司DF 3 山崎大地DF 19 佐々木翔MF 14 田中聡MF 15 中野就斗MF 35 中島洋太朗MF 24 東俊希FW 41 前田直輝FW 51 加藤陸次樹FW 9 ジャーメイン良控えGK 21 田中雄大MF 10 マルコス・ジュニオールMF 13 新井直人MF 18 菅大輝MF 30 トルガイ・アルスランMF 6 川辺