米ワシントンのホワイトハウス【ワシントン共同】石破茂首相が辞任の意向を表明したことを受け、トランプ米政権は次期首相に同盟強化の取り組みの維持を期待する。覇権的な動きを強める中国の抑止に日本との協力は不可欠だとし、日本で不安定な政治状態が続けば安全保障や経済面で連携が遅滞しかねないと懸念している。米政府関係者は2月の石破首相とトランプ大統領との日米首脳会談を「両首脳は良い関係を築き始めていた」と