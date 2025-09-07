バレーボール男子の世界選手権に向けた壮行試合最終戦のイタリア戦でティリ監督（手前右）と話す石川＝ららアリーナ東京ベイバレーボール男子の世界選手権（12日開幕・フィリピン）に向けた壮行試合最終戦が7日、千葉県船橋市のららアリーナ東京ベイで行われ、日本はイタリアに1―3で敗れ、6日に続いて連敗となった。最初の2セットを落とした日本はエバデダン（大阪B）、西本（広島T）のミドルブロッカー陣が機能した第3セット