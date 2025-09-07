ＩＣＥ提供の動画から取得した画像。ジョージア州エラベルの工場で、従業員が足かせをはめられるのを待つ様子が写っている＝４日/Corey Bullard/AP（ＣＮＮ）米ジョージア州での大規模な移民摘発で拘束された韓国人労働者が、交渉の末、チャーター便で韓国に送還される見通しとなった。韓国政府の当局者が７日、明らかにした。移民税関捜査局（ＩＣＥ）による摘発は４日に行われた。韓国の姜勲植（カンフンシク）大統領秘書室長は