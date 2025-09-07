8月の大雨で甚大な浸水被害を受けた金沢競馬場では7日、およそ1か月ぶりにレースが再開されました。8月、大規模な浸水被害を受けた金沢競馬場ではおよそ600頭の競走馬が長時間水にさらされ避難させるなどレースの中止を余儀なくされていました。関係者らがこれまで馬のケアやコースの復旧を急ぎ、きょう1か月ぶりに競馬場が再開しました。■来場者「復興初日ということで応援できたらと思って」■来場者「来よう