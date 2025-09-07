玉田志織の3rd写真集『Into The Light』（ワニブックス）より、表紙が解禁された。【写真】晴れ着姿も美しい！「玉田志織」フォトギャラリー俳優として着実にステップアップし、今年はNHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』にも出演するなど話題をふりまいている玉田志織。その3冊目となる写真集が、9月26日にリリースされる。今回のテーマは、23歳の今を切り取った“リアル・玉田志織”。16歳で刊行したファースト写真