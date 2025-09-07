◆パ・リーグオリックス３―２日本ハム（７日・京セラドーム）日本ハムの新庄剛志監督が、清宮幸太郎内野手の走塁ミスに苦言を呈した真意を明かした。試合前練習中、ベンチで清宮幸と言葉を交わした指揮官は「もう僕と一緒にやって４年目で、ああいうミスなく、姿で見せてもらわないといけないんで」と説明。その上で「ちょっと太ってきてない？大丈夫？インスタで食事の動画あげるたびに大丈夫かと思う（笑）。今日これ