◆パ・リーグソフトバンク２―４楽天（７日・みずほペイペイ）３番・一塁でスタメン出場した楽天のルーク・ボイト内野手が来日初の２打席連続本塁打を放ち、連敗ストップに貢献した。３回１死からの第２打席で松本晴のスライダーをたたき、左翼ホームランテラスに飛び込む同点の９号ソロ。５回１死からの第３打席では上茶谷の直球を強振し、左翼席中段に突き刺さる１０号ソロとなった。２本とも打った瞬間、本塁打を確信したよ