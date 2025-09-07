大相撲名古屋場所で初優勝した幕内・琴勝峰（佐渡ケ嶽）の初優勝祝賀パレードが７日、千葉・柏駅前で行われた。往復６４０メートルの道のりを人力車に乗り、沿道に集まった約１万２０００人の声援に手を振りながら応えた。「とてもたくさんの方に来ていただいて、本当に今日来られて、優勝して良かったと思った」と感慨深げに語った。柏市出身では初めて賜杯を抱いた。母校の松葉第二小の生徒のフラッグ演技なども見届けた。