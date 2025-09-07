敵地オリオールズ戦米大リーグ・ドジャースの山本由伸投手は6日（日本時間7日）、敵地オリオールズ戦に先発。あと1死のところでノーヒットノーランの快挙を逃した。8回2/3を投げ、1安打1失点10奪三振の快投。3-1とリードのまま12勝目の権利を持って降板したが、救援陣がつかまり、まさかの逆転サヨナラ負け。泥沼の5連敗となった。MLB公式記者は屈辱の逆転劇がいかに珍しいものであったかを伝えた。またも連敗ストッパーを託さ