中日ドラゴンズ一筋16年、岡田俊哉投手が今季限りでの引退を発表しました。岡田俊哉投手(33)は2010年にドラフト1位で入団し、2017年には「侍ジャパン」のメンバーとしてWBCに出場するなど、。先発や中継ぎ、抑えに活躍しました。岡田投手：「(引退決断の）時期はここ最近です。現役にこだわりたいという気持ちはありましたけど、やっぱり勝負の世界なので」今シーズンは、2023年のキャンプ中の右大腿骨骨折の大