米俳優のノア・ワイリー（５４）は、プライムタイム・エミー賞ノミネートのチャンスは自分にはもう無いと諦めていたという。 【写真】若かりし頃のノア・ワイリー １９９５年から１９９９年まで医療ドラマ「ＥＲ緊急救命室」でジョン・カーター医師を演じたノア、同役でドラマシリーズ助演男優賞に５年連続でノミネートされた過去があるものの、今回ＨＢＯＭａｘの医療捜