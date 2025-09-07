台風15号の影響による竜巻とみられる突風の住宅被害が牧之原市で1000棟を超えることがわかりました。5日、牧之原市や吉田町などで竜巻とみられる突風が発生し、最も被害の大きかった牧之原市は7日、最新の被害状況を発表し、住宅の被害では全壊・半壊が103棟、一部損壊が901棟、けが人は24人にのぼることがわかりました。牧之原市では、がれきの撤去や被害にあった住宅の片づけなどを進めるため7日、災害ボランティアを募集し、約7