2日、浜松市内のコンビニに男が押し入り現金を奪いとろうとした強盗未遂事件がありました。警察は7日、指名手配していた男を袋井市内で逮捕しました。逮捕されたのは住所不定・無職の39歳の男です。警察によりますと、容疑者の男は2日午後10時半ごろ、浜松市中央区の「デイリーヤマザキ大瀬町店」に押し入り、女性店員にハサミを突き付けて現金を要求しましたが、何も奪わずに逃走した疑いがもたれています。警察は容疑者の