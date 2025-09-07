静岡県の鈴木知事が7日、台風15号で大きな被害を受けた牧之原市を訪れ、被災現場の現地視察を行いました。鈴木知事は7日午後2時すぎに牧之原市を訪れ、杉本市長の案内のもと、台風15号で被害を受けた住宅や道路を視察しました。（牧之原市 杉本市長）「（市民へ）また困ったことがあったら言ってください、職員がまた回るので」（市民）「やってもやっても片付きません」（鈴木知事）「暑いので熱中症に気をつけていただいて」視察