お笑いトリオ・安田大サーカスのHIROさんが、自身のインスタグラムを更新。原付バイク「ヤマハ ビーノ」を自ら塗装し、カスタマイズした様子を公開しました。 【写真を見る】【 安田大サーカス・HIRO 】愛車ビーノを手作業で塗装リニューアル「準備に時間は掛かったが良い感じだ」HIROさんは「ビーノ退院」と題した投稿で、愛車のビーノに手を加えた経過を報告。「内側と後部分をラッカーで簡単塗装」したことを明かして