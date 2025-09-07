明け方にかけては東北南部や北陸を中心に、非常に激しい雨の降る所があるでしょう。新潟県と石川県では今夜からあすの明け方にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まるおそれがあります。北陸は夜間の大雨となるので、土砂災害や低い土地の浸水、川の増水や氾濫に厳重な警戒が必要です。西日本の日本海側も、激しい雨の降る所があるでしょう。晴れる関東から西も、午後は急な雨や雷雨の所がある見込みです