新潟県訪問中の愛子さまは、新潟市の歴史博物館を訪問されました。愛子さまは、7日午後、新潟市歴史博物館を訪問されました。幕末に開港した当時の港の姿を残す「旧新潟税関庁舎」を中心とした博物館で、愛子さまは水と共に歩んできた新潟の歴史や文化などの展示をご覧になりました。江戸時代の海運の様子が描かれた大型の絵馬の展示に、愛子さまは、「誰が描かれたんですか？」と作者や船の材質などについて質問されていました。