『ようこそ!FACT（東京S区第二支部）へ』（魚豊／小学館）『君と宇宙を歩くために』（泥ノ田犬彦／講談社）『ダ・ヴィンチ』の年末恒例大特集「BOOK OF THE YEAR」。2025年の投票は現在受付中！ 各ジャンルの「今年、いちばん良かった本」をぜひ投票してみてほしい。ここで改めて、2024年の「コミック」部門にどんな本がランクインしたのか振り返ってみることにしよう。引用----＜去年のランキング＞1位『呪術廻戦』芥見下々2位『