¥Á¡¼¥à¤òµß¤¦¥Ó¥Ã¥°¥×¥ì¡¼¤À¡£¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¥á¥­¥·¥³¤ÈÂÐÀï¤·¤¿ÆüËÜ¡£¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤Ç·Þ¤¨¤¿68Ê¬¡¢¥Ô¥ó¥Á¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ë¡£º¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¥¯¥í¥¹¤òÆþ¤ì¤é¤ì¡¢¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥ê¥é¤Ë¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤òµö¤¹¡£¶¯Îõ¤Ê°ì·â¤ò¤¯¤é¤¦¤¬¡¢GKÎëÌÚºÌ±ð¤¬Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¡£´°àú¤ËÆÉ¤ßÀÚ¤ê¡¢²£¤ÃÈô¤Ó¤ÇÃÆ¤­½Ð¤·¤¿¡£ ¥´¡¼¥ë¤ò¼é¤Ã¤¿¼é¸î¿À¤ò¥Õ¥¡¥ó¤â¾Î»¿¡£SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤Ñ¤Ê¤¤¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¥Þ¥¸¤ÇÀ¨¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¨¤°¤¹¤®¡×¡ÖÈ¿±þÂ®ÅÙ¥ì¥Ù¥Á¡×¡ÖËÜÅö¤ËÀ¨