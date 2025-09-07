日本代表は現地９月６日（日本時間９月７日）、オークランド・コロシアムでメキシコ代表との親善試合を戦い、スコアレスドローに終わった。中米の雄との一戦は、デュエルでバチバチの攻防が見られ、日本の選手が後ろから足を蹴られるようなシーンも少なくなかった。前半終了間際には、南野拓実が悪質なファウルを受け、堂安律が相手選手に激昂し、両軍が一触即発となった。その他にも、ファウルにならない相手のラフプレー