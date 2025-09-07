日本代表選手も多くプレーするドイツ1部ブンデスリーガ。そうしたなか、『90min』ドイツ版は、今夏の移籍市場におけるブンデスリーガクラブの補強ランキングTOP5を発表した。5位はフライブルク、4位はフランクフルト、3位はアウクスブルク、2位はザンクトパウリ、1位はケルン。フライブルクには日本代表MF鈴木唯人、フランクフルトには日本代表MF堂安律、そして、ザンクトパウリには日本代表MF藤田譲瑠チマが加入した。同紙は日本