初音ミクは、日本の音楽文化に大きな影響を与えた。「生みの親」であるクリプトン・フューチャー・メディア創業者の伊藤博之さんは「ボーカロイドはネットだけで流行っているオルタナティブな音楽ジャンルではなく、みんなが聴いている、いわゆるスタンダードな音楽ジャンルのひとつだという捉えられ方になってきた」という――。※本稿は、伊藤博之著、柴那典聞き手・構成『創作のミライ 「初音ミク」が北海道から生まれたわけ』