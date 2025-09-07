¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í6¡½3ÃæÆü¡Ê2025Ç¯9·î7Æü¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥óD¡Ëµð¿Í¤¬2¥«¡¼¥ÉÏ¢Â³¤Î¾¡¤Á±Û¤·¤ò·è¤á¡¢3Æü°ÊÍè¤Î¼Ú¶â1¤ËÌá¤·¤¿¡£ÂÇÀþ¤¬Á°Æü¤Î13°ÂÂÇ¤ËÂ³¤¤¤Æ2»î¹çÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë2·å11°ÂÂÇ¤Ç6ÅÀ¡£´ßÅÄ¹ÔÎÑÊá¼ê¡Ê28¡Ë¤¬·è¾¡ÂÇ¤ò´Þ¤à2°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤¿¡£5²ó¤Ë¹¥µß±ç¤ò¸«¤»¤¿Á¥Ç÷¤¬º£µ¨2¾¡ÌÜ¡Ê3ÇÔ13¥Û¡¼¥ë¥É¡Ë¡£¥Á¡¼¥à¤ÏÀè·î26Æü¤Î¹­ÅçÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿13Çñ14Æü¤Ç12»î¹ç¤òÀï¤¦Ä¹´ü±óÀ¬¤ò5¾¡7ÇÔ¤Ç½ª¤¨¤¿¡£°¤Éô¿µÇ·½õ