2023年、阪神タイガースは38年ぶり2度目の日本一に輝いた。国際日本文化研究センター所長の井上章一さんは「大阪中心部では歓喜する阪神ファンの姿が見られたが、初の日本一となった1985年の時とは明らかな違いがあった」という――。※本稿は、井上章一『阪神ファンとダイビング 道頓堀と御堂筋の物語』（祥伝社新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／f11photo※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／f11photo