「第３２回ＷＢＳＣＵ―１８ワールドカップ」で２連覇を目指す日本代表は、オープニングラウンド３試合目となった７日のキューバ戦（那覇）に３―０で快勝した。両チームともに２連勝で迎えた一戦で侍ジャパンはクリーンアップに入った?横浜トリオ?が試合を動かした。３回だ。キューバの技巧派先発左腕・ペントンから３番・為永皓内野手（３年）が左前打で出塁すると、４番・阿部葉太外野手（３年）のボテボテのゴロをペントン