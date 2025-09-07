俳優のオダギリジョーが７日、フジテレビ系「ボクらの時代」に出演。言いにくいセリフについて語った。この日はオダギリの作品で共演経験がある俳優の池松壮亮、女優の麻生久美子、お笑いコンビ「野性爆弾」のくっきー！の３人が出演し、トークを展開。オダギリはフロアディレクターとして登場した。「今までで言いにくかったセリフは？」とカンペを出したオダギリ。池松から「オダギリさんに聞きたかった」と言われると、オダ