ケガからのメジャー復帰を目指して３Ａでリハビリ登板を重ねるドジャース・佐々木朗希投手（２３）の次回登板が９日（日本時間１０日）のジャイアンツ３Ａとの試合が濃厚となった。佐々木は４試合を投げて防御率７・０７、８奪三振、８四球。前回は初回に２本塁打を浴びるなど、５回４失点の内容だった。球速、制球力ともに目覚ましい回復は見られず、ロバーツ監督も「パフォーマンス、実力が足りていない。３Ａの打者相手なら