【モデルプレス＝2025/09/07】NEWSの増田貴久が7日、自身のInstagramを更新。小学生時代の秘蔵ショットを公開した。【写真】NEWS増田貴久「すでにアイドル」と話題の幼少期◆増田貴久、小学生時代の写真公開「小学生の頃の移動教室の写真が母親から送られてきたw」とつづり、写真を投稿した増田。腕を組んで眠る姿や、移動教室での感想文などを披露している。この投稿にファンからは「可愛すぎる」「すでにアイドル」「小学生から