任期満了に伴う三重県知事選挙の投票が、9月7日行われています。三重県知事選挙には、届け出順に現職の一見勝之(62)さん、新人の伊藤昌志(55)さん、石川剛(51)さんの、いずれも無所属の3人が立候補しています。午後4時時点の当日の投票率は17.75％で、前回から2.89ポイント下回っていますが、6日までの期日前投票率は15.40％で前回を3.61ポイント上回っています。投票は一部の地域を除き午後8時までで、即日開票されます。