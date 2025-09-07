ミニとデウス エクス マキナによるコラボレーションが発表された。コラボレーションの舞台となるのは、ミニのハイパフォーマンスモデルであるジョン・クーパー・ワークス（JCW）。そこに加わったのが、サーフィンやモーターサイクル、ファッション、アートなど幅広いカルチャーを横断して活動するブランド、デウス エクス マキナである。【画像】MINI JCW × Deus Ex Machinaによる2台のエクスクルーシブなカスタムワンオフモデル