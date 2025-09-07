◆イースタン・リーグ楽天１―８巨人（７日・石巻）巨人の浅野翔吾外野手が、先制打を含む２本の適時打を放ってチームの８連勝に貢献した。イースタン・楽天戦（石巻）に「８番・左翼」で先発出場。２回２死二塁で左翼線へ先制打を運ぶと、６回１死三塁でも中前適時打を放ち「今年に入ってあまり複数安打を打っていないので、出たということが大きい」と振り返った。５日に出場選手登録を抹消。シーズン最終盤での再昇格を