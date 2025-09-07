◆パ・リーグオリックス３―２日本ハム（７日・京セラドーム）日本ハムは２点リードを守れず逆転負け。痛恨の同一カード３連敗を喫した。新庄監督は「粘り強かった、オリックスさんが。あの、岸田監督が太田くんに代えての西野くん。あれ、素晴らしかったですね。西野くんも、よく結果出したし」と語り、相手をたたえた。同点で迎えた７回１死一、三塁、オリックス・岸田監督は試合開始前の時点でパ・リーグ打率２位ながら