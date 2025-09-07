◆パ・リーグソフトバンク２―４楽天（７日・みずほペイペイ）９番・太田光捕手が４回２死一塁での第２打席で松本晴の１４４キロ直球を振り抜き、右翼ホームランテラスギリギリに飛び込む勝ち越しの１号２ランを放った。２４年８月１０日のソフトバンク戦以来、同じみずほペイペイドームでの一発に「久しぶりに芯で当たったので、外野の頭を越えてくれと思って走っていた」。手応えを問われると「（本塁打を）あんまり打ってい