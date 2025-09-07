◆イースタン・リーグ楽天１―８巨人（７日・石巻）巨人の山田龍聖投手が、イースタン・楽天戦に先発。この日２５歳の誕生日を迎えたマウンドで５回２安打無失点、３奪三振と三塁を踏ませない好投を見せ、バースデー勝利をつかんだ。初回は安打と四球で２死一、二塁のピンチを背負ったが、５番・入江を右飛に打ち取り無失点スタート。２回は１死一塁から辰見を遊ゴロ併殺に斬り、３、４回はいずれも３者凡退とテンポ良く相手