お笑いコンビ「クワバタオハラ」のくわばたりえ（49）の公式YouTubeチャンネルが6日に更新され、タレントのSHELLYがゲストとして登場した。SHELLYは14年に結婚し、19年に離婚。その後、20年にテレビ番組の企画で知り合ったカメラマンと事実婚関係となり、現在は3人の女の子を育てている。男の子含む3人の子供のママである、くわばたから「男の子ほしいと思わなかったの？」と聞かれ、自身も3姉妹で育ったことから「私は3人女