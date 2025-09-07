東京・永田町の自民党本部与党では7日、石破茂首相が辞任の意向を固めたことに対し「党の分裂を回避した。良い判断だった」（自民党幹部）との受け止めが広がった。ただ参院選大敗から1カ月以上過ぎてからの決断には、首相と距離を置く議員から「遅きに失した」と遅れを指摘する声も上がった。自民は8日、総裁選の前倒しを巡り、国会議員を対象とした書面での意思確認を予定していた。幹部は「踏み絵を踏ませるのを避けられた