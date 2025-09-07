巨人６―３中日（セ・リーグ＝７日）――巨人の船迫が好リリーフで今季２勝目をつかんだ。２点リードの五回無死満塁のピンチで、先発の横川からバトンを受けて登板。前の打席で本塁打の細川を空振り三振に仕留めると、ボスラーを浅い中飛、福永を空振り三振に打ち取った。「いい意味で開き直っていけた。チームに流れを持ってこられるような投球をしたいと思っている」と振り返った。