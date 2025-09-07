女優の堺小春さん（31）が自身のインスタグラムを更新。8月31日放送のフジテレビ「ボクらの時代」（日曜午前7時）にて、プライベートでも大の仲良しだという女優の伊藤沙莉さん、「ももいろクローバーZ」の玉井詩織さんと共演したことを報告しました。【写真】父は堺正章さん！朝ドラ「虎に翼」で人気を博したのは娘の…「3人で初めてのお仕事が、ボクらの時代だなんて本当に夢のような時間でした」というコメントと共に4枚の写真