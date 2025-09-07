◆西武―ロッテ（7日、ベルーナドーム）9月に入り4戦4勝。さらに前日の試合で4位に浮上した西武は5連勝を目指す。先発はドラフト5位の高卒ルーキー篠原響。2軍戦でもバッテリーを組んできた古市尊が今季初のスタメンマスクをかぶり全力バックする。◆西武のロッテ戦スタメン1（中）西川愛也2（三）平沼翔太3（右）外崎修汰4（一）ネビン5（左）渡部聖弥6（二）山村崇嘉7（捕）古市尊8（指）セデーニョ9（遊）滝澤夏央