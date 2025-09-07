石破茂総理大臣が辞任の意向を固めたことを受け、東海3県でも驚きの声が聞かれました。名鉄名古屋駅前では新聞の号外が張り出され、有権者からは「辞めないでほしかった」などの意見が聞かれました。石破総理の辞任や総裁選の前倒しを強く求めていた、愛知14区選出の今枝宗一郎衆院議員は、東海テレビの取材に次のように話しました。今枝衆院議員：「総裁選前倒し開催すべきと言ってきた立場からすると、よくぞご決断いた