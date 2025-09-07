7日(日)午後4時、新潟県村上市に【土砂災害警戒情報】が発表されました。昼過ぎから降り出した雨の影響で地盤が緩み、土砂災害の危険度が高まっています。 午後5時までの24時間に、村上市高根では74.0mmの大雨が降っています。崖の近くなど土砂災害の発生しやすい地域にお住まいの方は、とくに警戒が必要です。自治体が発表する情報に注意をし、早めの避難を心がけてください。 このあとも新潟県内では大気の不安定な状態が