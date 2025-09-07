石破首相（自民党総裁）は７日夕の記者会見で、「自民党総裁の職を辞することにした」と表明した。首相は、日米の関税交渉に関する大統領令が署名されたことを挙げ、「交渉に一つの区切りがついた今こそがしかるべきタイミングと考え、後進に道を譲る決断をした」と理由を説明した。