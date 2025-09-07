「ぼうさいこくたい2025」に出席された天皇、皇后両陛下の長女愛子さま＝7日午前、新潟市（代表撮影）天皇、皇后両陛下の長女愛子さまは7日、新潟市の朱鷺メッセで開かれた防災イベント「ぼうさいこくたい2025」に出席し、能登半島地震での支援活動に関するセッションを聴講された。高齢者らの避難生活を支援するため被災地に派遣された社会福祉士らの報告や、子どもの居場所づくりや地域コミュニティー再建などの取り組みにつ