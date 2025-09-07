警視庁神田署の交通安全啓発イベントで腕を振り上げる、講談師の神田伯山さん（後列中央）と高橋建次署長（同左）ら＝7日午後、東京都千代田区秋の全国交通安全運動（9月21〜30日）を前に、警視庁神田署は7日、署の名称にちなみ、人気講談師の神田伯山さんらをゲストに招いて東京都千代田区で交通安全啓発イベントを開いた。伯山さんは、幕末から明治時代の博徒・清水次郎長の講談を軽妙な語り口で披露。交通事故撲滅を目指すか