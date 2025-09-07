名古屋・栄を拠点に活動するＳＫＥ４８のメンバーが出演するドラマ「ＩＤＯＬＯＦＴＨＥＤＥＡＤ〜あなたの隣は死にました〜」が９月２５日午後７時からショートドラマアプリ「ＢＵＭＰ」で配信されることが７日、発表された。本作は、ゾンビパニックに陥った世界で懸命に生きるアイドルの姿を描き、愛、友情、恐怖、裏切り…全てを詰め込んだ極上のエンタテインメント作品。主演の坂本真凛とともに、相川暖花、熊崎晴香