悔しさを力に変えることはできるか。バレーボール男子の世界選手権（１２日開幕、フィリピン・マニラ）に向けた壮行試合が７日、千葉・ららアリーナ東京ベイで行われ、世界ランキング５位の日本は同２位のイタリアに１―３で敗戦。６日に続き黒星を喫した。前回大会覇者のイタリアとの対戦を通じ、厳しい現実を突きつけられた。第１、２セットをあっさり落とすと、１―２で迎えた第４セットはジュースの末に３２―３４で押し切